Sendedatum: 01.08.2023 13:00 Uhr Liveblog: Wacken-Anreise mit Fahrzeugen "final" gestoppt

Der Veranstalter hat am Nachmittag einen finalen Anreisestopp für Kraftfahrzeuge aller Art verhängt. Eigentlich sollten bis morgen rund 85.000 Fans auf dem 405 Hektar großen Festivalgelände angekommen sein. Das ist nun nicht mehr zu schaffen. Alles dazu in unserem Liveblog.

Verbraucherzentrale: Diese Rechte haben Ticketbesitzer bei Ausfall

"Findet das Festival nicht vollständig statt, muss auch nicht voll gezahlt werden. Das gilt grundsätzlich auch bei Unwetter oder einer entzogenen Genehmigung des Veranstalters", teilt die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein mit. Schadensersatzforderungen zum Beispiel für Fahrt- und Hotelkosten seien möglich, wenn der Veranstalter eine Schuld an Ausfällen tragen würde. "Wie viel Betroffene fordern können, richtet sich nach dem Einzelfall", heißt es von der Verbraucherzentrale.

Anreise mit Fahrzeugen "final" gestoppt - bis zum Festivalende

Die Anreise zum Wacken Open Air mit Kraftfahrzeugen aller Art ist ab sofort und bis zum Festivalende final gestoppt. Das teilen die Veranstalter mit. "Ausschließlich Fahrzeuge, die sich bereits in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände befinden, versuchen wir, auf dem 'Holy Ground' unterzubringen. Weitere Informationen zu dem Umgang mit euren Tickets klären wir gerade und werden sie so schnell wie möglich bekannt geben", heißt es in einem neuen Statement.

Teil der Asche von Motörhead-Frontmann Lemmy kommt nach Wacken

Gerüchte gab es schon, jetzt ist klar: Ein Teil der Asche des verstorbenen Frontmanns Lemmy Kilmister von der Rockband Motörhead kommt auf das Wacken-Gelände. Festival-Mitbegründer Thomas Jensen teilte mit, dass der 2015 verstorbene Musiker morgen auf dem Festival mit "einem unvergesslichen Akt" geehrt werden soll. "Dass Lemmy zurück nach Wacken kommt, ist uns eine große Ehre - wie groß lässt sich kaum in Worte fassen", freut sich Jensen. Die Motörhead-Mitglieder Phil Campbell und Mikkey Dee sollen die Feierlichkeiten in Wacken begleiten.

Mit dem E-Scooter über die Autobahn nach Wacken

Für chaotische Verhältnisse bei der Wacken-Anreise sorgt in diesem Jahr vor allem der Schlamm - manchmal reicht allerdings auch schon ein leerer Benzintank.

Weitere Informationen Fahrziel Wacken: Benzin leer - Mann fährt mit E-Scooter auf A2 Der 27-Jährige wollte mit dem Elektroroller eine Tankstelle ansteuern. Die Polizei bremste den Uneinsichtigen aus. mehr

Kreis Steinburg: "Sache des Veranstalters"

Der Kreis Steinburg steht nach Angaben des stellvertretenden Landrats Marko Förster im Austausch mit den Veranstaltern des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken. Ein Grund, die Veranstaltung abzusagen, bestünde aus seiner Sicht nur, wenn zum Beispiel ein Orkan angekündigt wäre. Aktuell gebe es aber nur Probleme mit Regenwasser. "Aus unserer Sicht ist das Sache des Veranstalters."

Einige feiern, einige kritisieren Veranstalter

NDR Reporterin Lisa Knittel berichtet aus Wacken von jeder Menge Schlamm auf den Campingplätzen, feiernden Metalheads, aber auch frustrierten Besuchern, die weiter mit ihrer Anreise warten müssen.

VIDEO: Wacken Open Air: Campinggelände weiterhin nicht betretbar (4 Min)

Behördensitzung mit Verantwortlichen läuft

Derzeit läuft nach Angaben der Veranstalter eine Behördensitzung mit allen Verantwortlichen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Danach soll es das nächste Update geben. Es bleibt auch für die gestrandeten Metalheads am Flugplatz "Hungriger Wolf" im Raum Itzehoe bei der dringenden Empfehlung, die Anreise zum W:O:A nicht anzutreten.

Veranstalter entschuldigen sich für spätes Update

Nach der Entscheidung, die Wacken-Anreise weiter zu unterbrechen, haben sich die Veranstalter nun ausführlicher geäußert: "Wir entschuldigen uns bei allen Metalheads ausdrücklich für die verzögerte Information", heißt es im Statement. Die Wetterlage mit Regenmengen von circa 40 Litern pro Quadratmeter sei weiter schwierig. Eine Besserung ist absehbar nicht in Sicht. "Derzeit arbeiten wir die immer noch in Staus beziehungsweise auf externen und privaten Arealen zwischengeparkten Fahrzeuge ab. Dazu müssen wir jedes Fahrzeug einzeln mit einem Traktor auf den anvisierten Stellplatz schleppen, was viel Zeit für jedes einzelne Fahrzeug benötigt. Alle Traktoren sind Tag und Nacht im Dauereinsatz auf allen Flächen", heißt es weiter. Von Stunde zu Stunde werde neu entschieden, wie es weitergehen könne: "Ihr unterstützt uns am meisten, wenn ihr jetzt zu Hause bleibt."

Wacken-Besucher übernachten bei der Feuerwehr

VIDEO: Wacken: Freiwillige Feuerwehr hilft gestrandeten Metalheads (1 Min)

Anreise-Stopp gilt weiter

Am Mittag haben die Wacken-Veranstalter erklärt, dass Besucher weiterhin nicht anreisen sollen. Man sei kontinuierlich im Austausch mit den zuständigen Genehmigungsbehörden. Die Sicherheit für die Fans, Mitarbeiter und die gesamte Region habe weiterhin oberste Priorität.

Metal-Train in Itzehoe angekommen

Mehrere hundert Metal-Fans sind am Vormittag mit dem Metal-Train in Itzehoe angekommen. Während der Frust auf den Zufahrtswegen wegen der wetterbedingten Anreise-Strapazen zunimmt, war die Stimmung im Metal-Train ausgelassen. Die Metalheads sind nun mit Bussen auf dem Weg von Itzehoe nach Wacken.

Noch keine weiteren Infos zur Anreise

Trotz der Ankündigung der Veranstalter, ab 10 Uhr neue Informationen zur Anreise herauszugeben, ist weiter unklar, wie es vor Ort weitergeht. Es gibt noch kein offizielles Statement. Auf Social Media wächst die Kritik von Wacken-Besuchern, die im Stau stehen oder weiter mit der Anreise warten. Ob das Wacken Festival wegen des starken Regens abgebrochen werden muss, bevor es überhaupt begonnen hat - dazu wollte sich der Veranstalter bisher auf Nachfrage noch nicht äußern.

Meteorologe macht wenig Hoffnung: Wetter bleibt eher bescheiden

Für Wacken-Fans und auch Veranstalter sind es schlechte Nachrichten: Der Deutsche Wetterdienst geht für die kommenden Tage nicht von einer Wetterbesserung aus. "Es bleibt äußerst unbeständig", sagt Meteorologe Thore Hansen. Bis Mitternacht sei mit einer Regenmenge von rund zehn Litern je Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden zu rechnen. Eine ähnliche Regenmenge werde für Mittwoch erwartet, mit Schwerpunkt am Abend. Dann könnte es auch Gewitter mit Sturmböen geben. Richtig warm wird es auch nicht. Tagsüber sollen Höchstwerte von 20 bis 21 Grad erreicht werden. Nachts kühlt es auf 14 bis 15 Grad ab.

Metal-Train wird bald in Itzehoe ankommen

Wie jedes Jahr machen sich Hunderte Fans des Wacken Open Air mit dem Metal-Train auf den Weg nach Wacken. Und wie jedes Jahr hat der Zug Verspätung - aber weder die längere Fahrtzeit noch das schlechte Wetter vor Ort trübt die Stimmung, berichtet unser NDR Reporter Tobias Gellert vom Zug.

VIDEO: Feiernde Fans im Metal-Train auf dem Weg nach Wacken (1 Min)

Noch freie Plätze auf dem Parkplatz am Volksparkstadion

Der Parkplatz am Hamburger Volksparkstadion wird von den gestrandeten Wacken-Fans gut genutzt, aber es gibt laut Parkplatzverwaltung noch freie Plätze. Rund 300 Fahrzeuge stehen derzeit am Volksparkstadion, darunter auch viele Transporter, Campingwagen und Wohnmobile. Neben den Pkw wurden in der vergangenen Nacht oftmals Zelte aufgeschlagen. Es sei auch noch Platz für viele weitere Fahrzeuge. "Wir haben noch 2.000 Parkplätze frei - auf diesem Parkplatz. Wir haben aber auch noch Platz auf drei anderen Parkplätzen", so Anja Nussgraber von der Parkplatzverwaltung. Außerdem hoffe man, dass heute auch 30 mobile Toiletten geliefert werden.

AUDIO: Wacken-Besucher am Volksparkstadion in Hamburg gestrandet (1 Min) Wacken-Besucher am Volksparkstadion in Hamburg gestrandet (1 Min)

Polizei hilft in vielen Belangen

Für die Polizei bestand die Hauptaufgabe am ersten Wacken-Tag in der Verkehrsregelung. Durch den Anreisestopp war es zu einem Verkehrschaos rund um den Veranstaltungsort gekommen. Ansonsten reichte die polizeiliche Hilfe nach Angaben einer Sprecherin vom Freischieben festgefahrener Fahrzeuge über den Zeltaufbau bis hin zur Versorgung frierender und nassgeregneter Festival-Besucher. Darüber hinaus zogen Einsatzkräfte eine unter dem Einfluss von Drogen stehende Person aus dem Verkehr - und nahmen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf: Ein betrunkener Festival-Besucher hatte einen Security-Mitarbeiter geschlagen. Sein Festival-Bändchen musste er abgeben, er darf sich nur noch auf den Campingflächen aufhalten.

Veranstalter: Anreise soll bis 10 Uhr gestoppt werden

Über Nacht hat es in Wacken erneut geregnet - mit teilweise heftigen Schauern. Diejenigen, die noch nicht auf dem Campingplatz angekommen sind, werden vom Veranstalter gebeten, mit der Anreise bis 10 Uhr zu warten. Danach soll es weitere Informationen zum Ablauf geben. Nur ein Viertel der geplanten Autos kam am Montag auf die ausgewiesenen Flächen, weil die Böden durch den anhaltenden Regen völlig aufgeweicht sind.

AUDIO: Nach Dauerregen: Kann Wacken Open Air stattfinden? (3 Min) Nach Dauerregen: Kann Wacken Open Air stattfinden? (3 Min)

Reporterin Lisa Knittel ist vor Ort - knietief im Matsch

VIDEO: Dauerregen: Anreise zum Wacken Open Air gestoppt (5 Min)

Flugplatz Hungriger Wolf in Itzehoe als Zwischenstopp

Es gibt noch eine weitere Ausweichfläche für gestrandete Heavy-Metall-Fans für eine Nacht. So können sich Wacken-Besucher auch auf dem Flugplatz Hungriger Wolf in Itzehoe einen Stellplatz suchen oder ihr Zelt für eine Nacht aufbauen. Adresse: Flugplatz Hungriger Wolf, Heeresfliegerstraße 16, 25551 Hohenlockstedt.

Improvisieren für Metal-Fans: So geht norddeutsche Gastfreundschaft

Viele Metalheads sind auf dem Weg zum W:O:A in Schleswig-Holstein gestrandet, weil sie die Anreise wetterbedingt unterbrechen mussten. Bei Menschen wie Lars Kolbe aus Welmbüttel haben Festival-Besucher für die kommende Nacht ein Dach über den Kopf gefunden. Diese Gruppe kommt aus Minden, Kopenhagen und den Niederlanden.

Broilers bestätigt - Hommage an Lemmy Kilmister

Es gibt auch noch noch gute Nachrichten: Für Mittwoch hat das W:O:A weitere Bands bestätigt, unter anderem Broilers und Deine Cousine. Gespielt wird bereits dann auf einer der Hauptbühnen ("Faster"-Stage), auch das ist neu. Und: Am Dienstag und am Mittwoch sind in Gedenken an den 2015 verstorbenen Motörhead-Sänger Lemmy Kilmister mehrere Extra-Programmpunkte geplant. "In einer feierlichen Zeremonie, unterstützt von den Motörhead-Legenden Phil Campbell und Mikkey Dee, findet die Asche von Lemmy ein neues Zuhause in Wacken", heißt es unter anderem von den Veranstaltern.

Veranstalter: Abschleppöse muss bei Anreise vormontiert sein

Wer in den kommenden Tagen mit seinem Auto auf einen der Stellplätze für das Camping möchte, muss dringend die Abschleppöse seines Fahrzeugs vormontieren. Das teilen die Veranstalter mit. Der Grund: Jedes Fahrzeug muss wegen der weichen, durchnässten Böden einzeln auf die jeweiligen Stellplätze gezogen werden.

Polizei: "Wir gehen davon aus, dass es stattfinden wird"

VIDEO: Polizei: "Wir empfehlen jedem, seine Anreise zu unterbrechen" (1 Min)

Großer Zusammenhalt: Wo Metalheads jetzt unterkommen

"Wir Wacken-Menschen müssen halt zusammenhalten", sagt Mara Rehder aus Schafstedt. Sie ist eine von vielen Menschen in Norddeutschland, die gestrandeten Wacken-Besuchern eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten. "Die ersten sind angemeldet, wir warten schon", sagt die Schafstedterin. Tabea Weber aus Looft stellt sogar ihr Wohnzimmer zur Verfügung. "Ich weiß, wie es ist, keine Möglichkeit zu haben, das Zelt im Regen aufzubauen. Da war ich auch schon einmal auf Asyl im Vorzelt anderer angewiesen. Und wann man nicht mal im Auto schlafen oder nach Hause fahren kann, ist die Festivallaune vorbei", erzählt uns Tabea Weber. Deshalb hilft sie jetzt Wacken-Besuchern.

Wacken-Anreise: So sieht es auf den Zufahrtsstraßen aus

VIDEO: Wacken Open Air: Regen erschwert ersten Anreisetag (2 Min)

Wacken-Veranstalter: Absage ist keine Option

Trotz der wetterbedingten Schwierigkeiten bei der Anreise findet das 32. Wacken Open Air nach Angaben der Veranstalter statt. Die Vorbereitungen würden weiter wie geplant laufen. Unterdessen ist es in Wacken selbst noch sehr ruhig, nur vereinzelt sind Metalheads unterwegs. Chrissi und Michi Fleischmann aus Oberbayern gehören zu den Wacken-Besuchern, die es noch rechtzeitig auf den Campingplatz geschafft haben: "Wir wurden mit dem Traktor auf den Platz gezogen, kurz danach ging gar nichts mehr."

Polizei: "Gute Laune trotz Regen"

Die Polizei berichtet von Stillstand auf den komplett überfüllten Zufahrtsstraßen am Anreise-Montag. Trotz des miserablen Wetters und des damit verbundenen Anreise-Stopps sei die Stimmung unter den Metal-Fans gut und friedlich. Insgesamt sind derzeit rund 120 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Auch die Polizei empfiehlt, die Anreise zu unterbrechen. Wie und wann es weitergehen kann, ist noch unklar. In Wacken regnet es weiter teils heftig.

Parkplatz am Volksparkstadion für gestrandete Metalheads

Wegen des unterbrochenen Zugangs zum Festivalgelände stellt der W.A:O-Veranstalter einen Parkplatz am Hamburger Volksparkstadion bereit. Dort können Wacken-Besucher einen Zwischenstopp einlegen. Weil derzeit einige Campingflächen nicht nutzbar sind, sollen die Festivalbesucher, die bereits angekommen sind, mit ihren Zelten enger zusammenrücken.

VIDEO: Wegen Starkregen: Wacken-Fans übernachten beim Volksparkstadion (3 Min)

Heftige Regenfälle erschweren Anreise

Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnten die Veranstalter bislang nur ein Viertel der geplanten Fahrzeuge auf die Stellplätze des insgesamt 405 Hektar großen Geländes bringen. Einige Campingflächen werden womöglich auch in den kommenden Tagen nicht nutzbar sein. Die Suche nach alternativen Campingplätzen läuft. Festivalbesucher werden gebeten, sich einen Warteplatz zu suchen, bis sich die Situation verbessert hat. Wer noch nicht unterwegs ist, solle seine Reise verschieben, so die Veranstalter. Für die kommenden Tage ist weiter Regen angesagt. Trotzdem sollen die Vorbereitungen für die 32. Auflage des Metal-Festivals wie geplant weitergehen.

Auch Dropkick Murphys, Pennywise und die Donots spielen

Das Wacken Open Air 2023 lockt nicht nur Metalbands nach SH. Für die Besucher bietet das Line-up des Festivals die Chance, neue Genres zu erleben. Der Headliner ist ein Metal-Klassiker: Iron Maiden.

Weitere Informationen Wacken Open Air 2023: Alle Bands und wichtige Festival-Infos Vom 2. bis 5. August steigt in Wacken wieder das berühmte Metal-Festival. Ganz oben im Line-Up: Iron Maiden. mehr

Der Bullen-Schädel hängt

Vom 2. bis zum 5. August kommen wieder Zehntausende Metalfans zusammen. Der legendäre Wackenschädel hängt schon seit Tagen für sie bereit.

VIDEO: Wacken Open Air: Das Wahrzeichen hängt (1 Min)

Weitere Informationen Wacken: Ein Provinz-Nest wird zum Metal-Mekka Mit 800 Besuchern beginnt 1990 das, was heute als bekanntestes Heavy-Metal-Festival der Welt gilt: das Wacken Open Air. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.08.2023 | 13:00 Uhr