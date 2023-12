Stand: 25.12.2023 11:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Brand in Kaltenkirchen: Atemschutzträger retten 20 Menschen

20 Menschen mussten in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag gerettet werden, weil es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) gebrannt hatte. Wie die Regionalleitstelle West NDR Schleswig-Holstein sagte, sei das Gebäude geräumt worden. Die Rauchentwicklung sei stark gewesen, die Menschen hätten das Gebäude nicht eigenständig verlassen können. Atemschutzträger hätten die Menschen herausgeholt. Niemand wurde verletzt. Auch ein weiteres Gebäude war von dem Brand betroffen. Insgesamt 25 Menschen konnten eigenständig aus beiden Gebäuden fliehen. Die geretteten Bewohner wurden vorübergehend in eine Notunterkunft in Henstedt-Ulzburg gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2023 12:00 Uhr

Leitstellen melden wenig Sturm-Einsätze

Eine eher ruhige Sturmnacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag melden die Leistellen in Schleswig-Holstein. 16 wetterbedingte Einsätze in Kiel, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde meldet die Berufsfeuerwehr Kiel NDR Schleswig-Holstein, sechs Sturmeinsätze zählte die Feuerwehr Lübeck. Auch die Leitstelle West zählte 16 wetterbedingte Einsätze für die Kreise Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen und Segeberg. Es habe sich meist um umgekippte Bäume oder lose Dachziegel gehandelt, so die Leistellen. Auch die Leitstelle Nord sprach von einer eher ruhigen Sturmnacht. In den Kreisen Ostholstein, Herzogtum-Lauenburg sowie Stormarn habe es seit Sonntagabend 20 wetterbedingte Einsätze gegeben, sagte Christian Brand von der Regionalleitstelle Süd. "Meist waren es entwurzelte Bäume oder abgebrochene Äste", so Brand. Die Deutsche Bahn meldete in Schleswig-Holstein keine Verspätungen oder Ausfälle wegen des Wetters. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2023 12:00 Uhr

Sturmflut an Elbe und Nordsee erwartet

Nach der schweren Sturmflut am Freitag wird für den ersten Weihnachtstag erneut ein Erreichen der Sturmflutmarke in Hamburg und Teilen Schleswig-Holsteins erwartet. Voraussichtlich am Montagnachmittag wird die Elbe laut Prognose in Hamburg die Sturmflut-Schwelle von 1,5 Metern über dem mittleren Hochwasser (MHW) erreichen, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Sonntagabend mitteilte. Auch an den Pegeln der Elbe in Glückstadt, Wedel-Schulau und Geesthacht könnten solche Werte dann gemessen werden. Darüber hinaus erwartet das BSH für Montagmittag auch an der Nordseeküste Hochwasser. Laut Prognose könnte die Sturmflutmarke in Dagebüll und am Eider-Sperrwerk bei Tönning erreicht werden. Bereits am frühen Montagmorgen sei an der Elbe ein erhöhter Pegelstand von 1 bis 1,5 Metern über MHW zu erwarten. Sturmflutniveau wird dann laut BSH-Vorhersage aber voraussichtlich noch nicht erreicht. Danach sollen die Wasserstände zunächst abnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 24.12.2023 12:00 Uhr

Das Wetter: Sonne, Regen und Sturmböen

Heute Nachmittag ist es wechselnd bewölkt mit etwas Sonne und einzelnen Schauern. Zum Abend hin gibt es bei dichten Wolken von der Nordsee und Elbe her wieder häufiger Regen. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in Schleswig und bei 10 Grad in Schwarzenbek. Der Wind weht frisch, teils stark aus West mit stürmischen Böen, vereinzelt Sturmböen, an der See sind schwere Sturmböen möglich. Die Abendtemperatur liegt bei 5 Grad in Handewitt und bei 8 Grad in Bargteheide. In der Nacht zum Dienstag zieht viel Regen durch. Die Tiefstwerte liegen bei 7 Grad in Brunsbüttel und bei 4 Grad in Süderbrarup. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2023 09:00 Uhr

