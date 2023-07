Stand: 22.07.2023 17:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bombenentschärfung am Sonntag in Kiel

Es ist die größte Evakuierungsaktion seit Jahren in Kiel. Etwa Zehntausend Menschen auf dem Ostufer müssen am Sonntag bis zum Mittag ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Der Kampfmittelräumdienst will nach eigenen Angaben im Werftpark zwei Fliegerbomben aus dem zweiten Weltkrieg entschärfen. Auch der Ostring und die Werftstraße sind von der Sperrung rund um den Werftpark betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2023 10:00 Uhr

