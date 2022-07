Stand: 23.07.2022 10:57 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wattolümpiade in Brunsbüttel gestartet

Nach einer Corona-Zwangspause findet heute die 14. Wattolümpiade in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) statt. Unter dem Motto "Schmutziger Sport für eine saubere Sache" treten rund 500 "Wattlethen" im Watt gegeneinander an. Dazu gehören das Schlick-Schlitten-Rennen und Sportarten wie Watt-Volleyball, Watt-Fußball und Watt-Handball. Traditionell gibt es den Aalstaffellauf. Dazu wird ein mit gekochtem Reis gefüllter Fahrradschlauch verwendet. In diesem Jahr soll es außerdem einen Weltrekordversuch für die längste Wattpolonaise geben. Die Erlöse gehen an die Krebsberatung in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2022 10:00 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall im Kreis Nordfriesland

Auf der B5 bei Enge-Sande (Kreis Nordfriesland) gab es in der Nacht zum Sonnabend einen schweren Verkehrsunfall. Laut Polizei hatte ein 22-jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren. Er kam dabei auf den Grünstreifen und prallte mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus nach Flensburg gebracht. Zur Unfallursache konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2022 09:00 Uhr

Günther begrüßt Unterstützung für Uniper

Ministerpräsident Günther hat das Hilfspaket des Bundes für den Gasimporteur Uniper begrüßt. Es sei gut, dass der Bund helfe und den Konzern stabilisiere, sagte Günther. Am Freitag hatte Bundeskanzler Scholz angekündigt, dass der Bund mit einem milliardenschweren Rettungspaket beim angeschlagenen Energiekonzern Uniper einsteigt. Günther forderte, der Staat müsse alle Energieversorger in den Blick nehmen. Nach seinen Angaben prüft Schleswig-Holstein unabhängig davon Instrumentarien, um mögliche Liquiditäts-Engpässe bei kommunalen Energieversorgern zu vermeiden. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2022 08:00 Uhr

Hamburg: A7 in Richtung Süden gesperrt

Nichts geht mehr zwischen Hamburg-Stellingen und dem Elbtunnel in Richtung Süden. Seit Freitagabend ist die A7 in diesem Bereich gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH noch bis Montag früh um 5 Uhr. Grund sind Bauarbeiten für einen Lärmschutztunnel. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und rät entweder den Bereich weiträumig zu umfahren oder auf den Nahverkehr umzusteigen. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2022 08:00 Uhr

133. Travemünder Woche feierlich eröffnet

Die Travemünder Woche ist am Freitagabend feierlich eröffnet worden. Um kurz nach 18 Uhr gab Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) das Startsignal "Heißt Flagge". Bei der Eröffnung dabei war auch Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU). Sie betonte, dass die Travemünder Woche eine gute Möglichkeit sei sich für Frieden und Völkerverständigung einzusetzen. In diesem Jahr stehen insgesamt zwölf internationale Meisterschaften auf dem sportlichen Programm der Travemünder Woche. 1.500 Seglerinnen und Segler aus 28 Nationen gehen dabei an den Start. Das Highlight dabei ist das Finale der Champions-League, also der 36 besten Segelvereine der Welt. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 575,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 575,9 (Vortag: 589,7). Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle 2.667 neue Infektionen und auch fünf neue Todesfälle gemeldet. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Ostholstein mit 691 unter 500 liegt die Inzidenz in Neumünster und Kiel, sowie dem Kreis Stormarn. | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2022 08:00 Uhr

Wetter: dichte Wolkenfelder und etwas Sonnenschein

Heute gibt es neben etwas Sonnenschein einige, vorübergehend dichte Wolkenfelder oder Quellwolken. Dabei sind vereinzelt Schauer möglich, oft ist es auch länger trocken. Im Laufe des Sonnabends wird es zunehmend freundlicher. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) und 21 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 23.07.2022 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.07.2022 | 11:00 Uhr