Vorbereitungen auf den Verkauf des Neun-Euro-Tickets laufen

Die Verkehrsverbände in Südholstein bereiten sich auf das Neun-Euro-Ticket vor. Zuerst startet heute der Hamburger Verkehrsverbund (HVV), der auch in Teilen Südholsteins unterwegs ist, mit dem Vorverkauf. Rainer Vohl vom HVV rechnet mit einem Ansturm. Doch auf genau diesen Zeitpunkt habe man sich intensiv vorbereitet, so der Pressesprecher. Ab Freitag biete der HVV das Ticket über die HVV-App, den Onlineshop und zusätzlich über die meisten Servicestellen an. Bereits erworbene Abos (Semestertickets, Seniorenkarten und andere Abos) werde man automatisch auf neun Euro absenken, kündigt Vohl an. Ab Montag ist das Ticket auch bei Nah.SH und der AKN im Vorverkauf bestellbar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Explosionen am Donnerstag auf der A23

Ein brennender Lkw hat am Donnerstag eine stundenlange Sperrung der A23 bei Pinneberg in Richtung Hamburg verursacht. Nach Polizeiangaben fing an dem Kipplaster in Höhe der Abfahrt Pinneberg-Mitte am späten Mittag zunächst ein Reifen Feuer. Später habe der Brand auf Führerhaus und Dieseltanks übergegriffen. Dabei sei es zu Explosionen gekommen, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Flughafen in Hamburg rechnet mit zahlreichen Passagieren

Die Urlaubszeit beginnt. Der Airport Hamburg erwartet an diesem Wochenende und an Pfingsten viele Passagiere - vor allem an den Wochenenden könnten das demnach mehr als 45.000 Reisende pro Tag sein. Das sind erstmals wieder rund 70 Prozent des vorpandemischen Niveaus. Fluggäste sollten sich gut vorbereiten, mindestens zwei Stunden vorher am Flughafen eintreffen sowie Online- und Automaten-Services zum schnellen Einchecken nutzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 19.5.): Nach Angaben der Landesmeldestelle meldet der Kreis Stormarn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 535,1. Für den Kreis Segeberg liegt der Wert bei 438,8 und im Kreis Pinneberg bei 497,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 545,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

