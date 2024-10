Stand: 17.10.2024 09:23 Uhr Neuer Werksleiter für Heide auf Northvolt-Bürgersprechstunde vorgestellt

45 Bürger und Bürgerinnen haben sich am Mittwochabend bei der Bürgersprechstunde auf dem Northvolt-Gelände bei Heide (Kreis Dithmarschen) über die aktuelle Situation informiert. Die Teilnehmerzahl war aufgrund der Größe des Raumes vorher bereits begrenzt worden. Nur wer sich angemeldet hatte, konnte teilnehmen.

Northvolt stellt künftigen Werksleiter vor

In erster Linie sei es um die aktuelle Marktsituation im Bereich Elektromobilität gegangen, die Produktionsprobleme des Batterieherstellers in seinem Werk in Schweden und den Stand der Bauarbeiten auf dem Gelände bei Heide.

Außerdem wurde den Besuchern mit Daniel Elschner der Werksleiter für das Werk in Dithmarschen vorgestellt. Er war zuvor zwölf Jahre für den Autozulieferer ZF tätig und hat mehrere Jahre für das Unternehmen in China unter anderem in der Qualitätssicherung gearbeitet. Er kam 2023 zu Northvolt und gehörte zum Werksmanagement der ersten Batteriefabrik in Nordschweden.

Krise bei Northvolt

Northvolt machte zuletzt Negativschlagzeilen. Wegen andauernder Probleme im nordschwedischen Werk konnte der Hersteller BMW nicht mit Batterien beliefern. Zuletzt musste das Unternehmen mitteilen, dass 1.600 Mitarbeiter entlassen werden müssen. Außerdem spekulierten schwedische Medien, ob das Unternehmen noch seine Steuern in Höhe von 25 Millionen Euro zahlen kann. Diesen Betrag haben die Schweden innerhalb der Frist aber beglichen.

