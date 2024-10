Stand: 11.10.2024 15:20 Uhr Nationalpark Wattenmeer ist bester Nationalpark Deutschlands

Da hat sich Reise nach Berlin für Michael Kruse, Leiter des Nationalparks Wattenmeer und für Tönnings Bürgermeisterin Dorothe Klömmer gelohnt. Sie nahmen den Preis für den besten Nationalpark Deutschlands, Österreichs und der Schweiz beim Travelbook-Award entgegen.

Jury lobt einzigartigen Charakter

Der einzigartige Charakter dieses Meeresschutzgebiets hat die Jury nach Angaben der Veranstalter klar überzeugt. Und: Mit dem erfolgreichen Schutz von Tier- und Pflanzenarten übernehme Deutschland hier globale Verantwortung, heißt es in der Begründung. Damit setzte sich die Westküste in der Kategorie "Bester Nationalpark" gegen die Nationalparks Berchtesgaden und Müritz durch. Betrachtet wurden die vier Kriterien Alleinstellungsmerkmal, Infrastruktur, Vielseitigkeit und Trend-Faktor.

Auszeichnung ist Große Ehre

Nationalparkleiter Michael Kruse und Tönnings Bürgermeisterin Dorothe Klömmer nahmen den Preis entgegen. "Auch der Mensch kann hier bestens Ruhe und Kraft tanken – so lange ihm bewusst bleibt, dass er in diesem wichtigen Lebensraum respektvoller Gast ist“, sagte Michael Kruse, der die Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer mit Sitz in Tönning leitet. „Die Auszeichnung ist eine besondere Ehre, da sie nicht nur unsere einzigartige Natur, sondern auch die touristische Bedeutung unseres Wattenmeeres würdigt.“, freut sich Dorothe Klömmer, Bürgermeisterin der Stadt Tönning.

Award vorzeitiges Geschenk zum Jubiliäum

Travelbook ist nach eigenen Angaben die größte online Reiseplattform Deutschlands. Der Award wird jährlich vergeben. Mit einer Fläche von 4.380 Quadratkilometern ist das schleswig-holsteinische Wattenmeer der größte Nationalpark Mitteleuropas. Er ist Drehscheibe des Vogelzugs für Millionen Watt- und Küstenvögel und Lebensraum tausender, teils seltener und bedrohter Pflanzen- und Tierarten. Der Nationalpark wird kommendes Jahr 40 Jahre alt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.10.2024 | 15:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland