Geldautomat in Reinbek gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Reinbek (Kreis Stormarn) einen Geldautomaten gesprengt. Gegen 3 Uhr sei eine Explosion in der Sparkasse Holstein in der Möllner Landstraße im Reinbeker Stadtteil Neuschönningstedt gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Die Filiale befinde sich in einem dreistöckigen Haus mitten in einem Wohngebiet. Die Täter sind nach Polizeiangaben auf der Flucht. Festnahmen habe es bislang nicht gegeben. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

Sanierung der A23 zwischen Elmshorn und Tornesch läuft

Wegen Fahrbahnversackungen muss die A23 zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg) saniert werden. Die Arbeiten laufen nach Angaben des Sprechers der Autobahn GmbH, Christian Merl, seit Montagmorgen. Bis Freitag werde der Überholfahrstreifen in Richtung Hamburg saniert und der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. In den darauffolgenden Wochen sollen dann laut Christian Merl die weiteren Fahrbahnen saniert werden. Ziel sei es, die A23 an den Adventswochenenden baustellenfrei zu halten und die Arbeiten bis zum 9. Dezember abzuschließen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

Zwei Pröpste für den Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf

Der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf (Kreis Pinneberg) hat wieder zwei Pröpste. Thielko Stadtland war seit Februar alleiniger Propst, bekommt nun aber Unterstützung durch Pastor Steffen Paar aus Sülfeld. Die Wahlentscheidung fiel im zweiten Wahlgang - 40 Abgeordnete stimmten laut Kirchenkreis für Steffen Paar, die erforderliche Mehrheit lag bei 39 Stimmen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

