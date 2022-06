A7 bei Großenaspe: Mann hat doppeltes Glück im Unglück Stand: 20.06.2022 18:16 Uhr Mitten auf der Autobahn wurde ein 51-Jähriger am Steuer ohnmächtig. Seine Beifahrerin und eine zufällig anwesende Ärztin konnten Schlimmeres verhindern.

Gleich mehrere Schutzengel hatte ein Mann aus Niedersachsen am Montag auf der A7: Wie die Polizei mitteilte, war der 51-Jährige mit seiner Partnerin gegen Mittag auf der Fahrbahn in Richtung Norden unterwegs. In Höhe des Rastplatzes Brokenlande in der Gemeinde Großenaspe (Kreis Segeberg) verlor der Mann wegen eines medizinischen Notfalls am Steuer plötzlich das Bewusstsein. Sein Wagen stieß daraufhin laut Polizei erst gegen die Mittel-, dann die Außenleitplanke.

Partnerin und Ärztin greifen ein

Die 48-jährige Partnerin des Mannes, die auf dem Beifahrersitz saß, griff geistesgegenwärtig ein - und lenkte das Auto beherzt auf den Rastplatz. Dort der nächste glückliche Zufall: Eine Ärztin war anwesend und begann mit der Reanimation. Der 51-Jährige aus Meppen (Landkreis Emsland) war bald wieder ansprechbar, die hinzu gerufenen Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Andere Fahrzeuge wurden in den Unfall nicht verwickelt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Autobahn war während des Einsatzes weiterhin befahrbar.

