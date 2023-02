Stand: 09.02.2023 10:58 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Die Polizei warnt wieder vor sogenannten Schockanrufen

Am Mittwoch sind der Polizei wieder mehrere Fälle der sogenannten Schockanrufe im Raum Ahrensbök in Ostholstein gemeldet worden. Die Masche ist immer die gleiche: Die Betrüger rufen an, geben sich als Polizisten aus und behaupten, dass jemand aus der Familie einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Dann fordern sie eine hohe Kaution, damit das Familienmitglied nicht ins Gefängnis muss. Wer so einen Anruf bekommt, dem rät Polizeisprecherin Nicole Schmöde, keine Auskünfte über persönliche Lebensverhältnisse, persönliche Daten oder die finanzielle Situation zu geben. Am Telefon verlangt die Polizei niemals Überweisungen auf ein Konto oder die Übergabe von Bargeld. Die Polizei rät, sich den vollständigen Namen des angeblichen Polizisten am Telefon sowie dessen Dienstort und Rückrufnummer geben zu lassen. "Im Zweifel kontaktieren Sie 110 und hinterfragen dort den Anruf", sagt Polizeisprecherin Nicole Schmöde. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 8:30 Uhr

Hausbrand auf Lübecker Teerhofinsel

Am späten Mittwochabend hat ein Holzhaus auf der Lübecker Teerhofinsel in Flammen gestanden. Laut Feuerwehr war zu dem Zeitpunkt niemand im Gebäude. Verletzte gab es nicht. Jetzt ermittelt die Kripo zur Brandursache. Zeugen berichten, dass der Bewohner das Haus offenbar erst am Mittwoch ausgeräumt hatte. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 8:30 Uhr

Schließung des Erika-Gerstung-Haus der DRK Schwesternschaft angekündigt

Gut 40 Seniorinnen und Senioren in Lübeck müssen sich eine neue Bleibe suchen. Ihr Seniorenheim, das Erika-Gerstung-Haus der Deutschen Roten Kreuz (DRK) Schwesternschaft, muss Ende Juni schließen. Laut Medienberichten ist die Pflegeeinrichtung offenbar wirtschaftlich nicht mehr rentabel und für die Schwesternschaft nicht mehr zu halten. Diese will den Bewohner nun helfen, eine andere Unterbringung und Betreuung zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 8:30 Uhr

Lübecker Hochschul-Cafeteria führt Zero-Waste-Tüten-Aktion durch

In Cafeterien bleiben oft unverkaufte Lebensmittel liegen und müssen entsorgt werden. Die Lübecker Hochschul-Cafeteria will etwas dagegen tun und Zero-Waste-Tüten einführen. Die werden kurz vor Ende der Öffnungszeit verkauft. In den Tüten, so Cafeteria-Chefin Julia Kittmann, sind immer drei bis vier Snacks. "Immer das, was an dem Tag nicht mehr verkauft werden kann," so die Cafeteria-Chefin. Diese Zero-Waste-Tüten werden den Studierenden für 4,50 Euro verkauft. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 8:30 Uhr

Spendenaktion für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Zehntausende gebürtige Türken und Syrer leben in Schleswig-Holstein. Viele haben Angehörige in den von den Erdbeben betroffenen Gebieten und wollen helfen. In Lübeck hat das Forum für Migrantinnen und Migranten gesammelt - innerhalb kürzester Zeit waren die Lager nach Angaben der Organisatoren voll. Statt Sachspenden wird nun eher um Geld gebeten, um die Menschen in den Erdbebengebieten zu unterstützen. Viele weitere Aktionen laufen zum Beispiel in Neumünster, Husum, Rendsburg, Schleswig und Bad Bramstedt. Auch der NDR hat ein Spendenkonto eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 16:30 Uhr

Neue Online-Anlaufstelle für junge Familien in Ostholstein

Die Familienzentren im Kreis Ostholstein haben eine gemeinsame Webseite freigeschaltet. Sie richtet sich vor allem an Schwangere und Eltern mit Kindern bis sechs Jahren. Auf der Seite gibt es Informationen zu den Angeboten der Familienzentren und Themen wie Kindergeld, Wohngeld, Babyausstattung, Elterntreffs und anderen Veranstaltungen. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

