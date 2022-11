Stand: 14.11.2022 10:38 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Demo für das Seniorenheim im Heiligen-Geist-Hospital in Lübeck

Ende 2023 soll das Seniorenheim im Heiligen-Geist-Hospital in Lübeck nach mehr als 700 Jahren geschlossen werden. Dagegen wollen Bewohnerinnen, Bewohner und ihre Angehörigen am Montagnachmittag demonstrieren. Nach Angaben der Stadtverwaltung wäre eine Modernisierung der Einrichtung aufgrund der historischen Bausubstanz und der damit einhergehenden Vorgaben nur begrenzt umsetzbar. Die über 70 Mitarbeitenden der Einrichtung sollen nach der Schließung an anderen Pflege-Standorten tätig sein. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

Sven Radestock neuer Eutiner Bürgermeister

Sven Radestock (Grüne) ist neuer Bürgermeister von Eutin (Kreis Ostholstein). In der Stichwahl bekam der NDR-Redakteur nach dem vorläufigen Endergebnis 59,7 Prozent der Stimmen. Der Polizeibeamte Sascha Clasen (CDU) kam demnach auf 40,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 39,9 Prozent. Es war bereits die dritte Bürgermeisterwahl in Eutin in diesem Jahr. Erst im März war Christoph Gehl von der SPD gewählt worden, doch nach Veruntreuungsvorwürfen verzichtete er kurzfristig auf das Amt. Bei der Neuwahl im Oktober erhielt keiner der sieben Kandidaten die erforderliche Mehrheit der Stimmen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

Neues Gewerbegebiet für Büchen

Das neue Gewerbegebiet Steinkrüger Koppel in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) soll kommen. In einem Bürgerentscheid stimmten am Sonntag 1.227 Menschen für den Bau des Gewerbegebiets, 1.066 stimmten dagegen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

