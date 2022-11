Eutin: Sven Radestock wird neuer Bürgermeister

Stand: 13.11.2022 19:15 Uhr

In Eutin haben die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag erneut über ein neues Verwaltungsoberhaupt abgestimmt. In der Stichwahl bekam Sven Radestock die meisten Stimmen.