Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Wasserrohrbrüche behindern Verkehr

In Lübeck behindern mehrere Wasserrohrbrüche den Verkehr. Betroffen ist laut Polizei die Kronsforder Allee - sie ist seit heute früh zwischen der Berliner Straße und der Malmöstraße voll gesperrt. Wie lange es dauern wird, ist noch unklar. Anwohnerinnen und Anwohner müssen wegen der Reparaturarbeiten auf fließendes Wasser verzichten. Einen weiteren Wasserrohbruch gab es am Dienstagmorgen in der Vorrader Straße im Stadtteil Sankt Jürgen - hier ist eine Fahrspur gesperrt. Wie es zu den Wasserrohrbrüchen kam, ist noch nicht geklärt. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 10:30 Uhr

A1: ADAC rechnet mit Stau

In Schleswig-Holstein läuft die letzte Ferienwoche - der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) rechnet in den kommenden Tagen und am Wochenende mit stockendem Verkehr und Staus auf vielen Strecken. Wieder einmal könnte es besonders die A1 zwischen Lübeck und Hamburg treffen. Der Grund dafür sind laut ADAC Reiserückkehrer. In Schleswig-Holstein beginnt am Montag wieder die Schule und auch in den Niederlanden enden die Sommerferien. Es sind zudem viele Menschen unterwegs, die jetzt noch an die Ostsee in den Urlaub fahren, vor allem aus Bayern und Baden-Württemberg. Der ADAC rät möglichst schon heute oder morgen zu fahren, nicht erst am Wochenende. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Zwei Mädchen nach Roller-Unfall schwer verletzt

Zwei Mädchen sind bei einem Unfall mit einem Elektro-Roller auf einem Campingplatz in Schashagen (Kreis Ostholstein) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die sieben und zwölf Jahre alten Mädchen bereits am Sonnabend gemeinsam auf einem Roller unterwegs. Auf einer abschüssigen Strecke verloren die Kinder die Kontrolle über den Roller und stürzten. Sie verletzten sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die Mädchen wurden per Krankenwagen und Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Autos zerkratzt: Lübecker Polizei sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte in Lübeck mehrere Autos zerkratzt haben, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Vermutlich wurden in der Nacht von vergangenen Freitag auf Sonnabend im Stadtteil Buntekuh mindestens sechs parkende Fahrzeuge beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Lübecker Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 531,3 (Stand 08.08.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 536,6 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 330,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 356,9. | NDR Schleswig-Holstein 09.08.2022 08:30 Uhr

