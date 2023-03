Stand: 07.03.2023 09:33 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Frau erstochen auf Balkon gefunden: Prozess beginnt

Vor dem Landgericht Flensburg beginnt heute der Prozess um den Leichenfund auf einem Balkon in Husum (Kreis Nordfriesland). Im vergangenen September hatte ein damals 63-Jähriger zunächst den Notruf gewählt. Er sprach von einem Überfall und kam mit Schnittwunden ins Krankenhaus. Am Tag darauf fanden die Ermittler seine erstochene Ex-Frau auf dem Balkon. Die Anklage gegen ihn lautet auf Totschlag. Vor Gericht sind acht Termine bis Ende März angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

Studie: Salzwiesen trotzen Klimawandel

Die Salzwiesen im Wattenmeer dämpfen die Wellen bei Sturmfluten auch bei weiter fortschreitendem Klimawandel. Das ist das Ergebnis einer Studie, an der das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in List auf Sylt beteiligt war. Die Pflanzen bleiben demnach auch dann noch stabil, wenn doppelt so viel CO2 wie aktuell in der Luft ist und die Temperatur um drei Grad steigt, erklärt die Wissenschaftlerin Maike Paul von der Leibniz Universität Hannover, die dort mitarbeitete. Selbst wenn die Salzwiesen bei Hochwasser stark überflutet sind, haben sie generell eine schützende Wirkung, auch wenn sie den Anstieg des Meeresspiegels nicht verhindern können. | NDR Schleswig-Holstein 07.03.2023 08:30 Uhr

