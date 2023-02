Stand: 09.02.2023 09:47 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Erster Warnstreik im öffentlichen Dienst auf Sylt

Die Gemeinde Sylt hat am Donnerstag ganztägig zu einem Warnstreik aufgerufen. Es ist nach Angaben der Gewerkschaft ver.di der erste Streik im öffentlichen Dienst auf der Insel. Laut Bezirksgeschäftsführerin Ute Dirks seien am Donnerstagvormittag ein Demozug durch Westerland sowie eine Kundgebung vor dem Rathaus geplant. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, so Dirks. Weiterhin sollen Auszubildende, Studierende und Praktikanten 200 Euro mehr Gehalt bekommen. Wohnraum sei auf Sylt sehr teuer und viele könnten sich das nicht mehr leisten, sagte Ute Dirks. Sie betont, die Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst hätten das öffentliche Leben während der Pandemie am Laufen gehalten und unter anderem sichergestellt, dass die Bürger Leistungen von den Ämtern erhalten hätten. Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel (parteilos), antwortete per Mail auf eine Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Laut Häkel würden dringende Angelegenheiten in allen Fachbereichen bearbeitet, die Einwohner Sylts müssten sich aber trotzdem auf Auswirkungen des Streiks bei der Inselverwaltung einrichten. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 8:30 Uhr

Zeugen nach Unfall auf Supermarktparkplatz in Schleswig gesucht

In Schleswig sucht die Polizei nach Zeugen eines Unfalls auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Dort - in der Hans-Jürgen-Klinker-Straße - verlor der 28-jährige Fahrer eines Kleintransporters am Dienstagabend um etwa 20.20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ein ebenfalls 28-jähriger Mann konnte beim Verlassen des Marktes dem Kleintransporter zwar ausweichen, wurde aber gestreift und leicht verletzt. Anschließend rammte der Transporter noch zwei Autos und fuhr gegen eine Hauswand. Der Fahrer blieb unverletzt. Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel. Die Ermittlungen dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 16:30 Uhr

