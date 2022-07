Stand: 28.07.2022 11:22 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Maasbüll: Feuer in Einliegerwohnung

In Maasbüll bei Flensburg hat am Abend eine Einliegerwohnung in einem Haus im Böver Weg gebrannt. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Der Alarm ging gegen 19 Uhr ein. Heute will die Kripo die Brandstelle untersuchen. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Schleswig kontrolliert enge Straßen aus Sicherheitsgründen

In zugeparkten, engen Straßen kann die Feuerwehr nicht mehr durchkommen. Die Stadt Schleswig hat deshalb am Mittwoch Autofahrer am Lindenweg verwarnt. Dort wurde es laut Stadt in Notfällen häufig zu eng. Derartige Kontrollen sollen von nun an in regelmäßigen Abständen stattfinden, um vor allem Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, teilte Rathaus-Sprecherin Jane Dittmer mit. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Kurs zur Nachbarschaftshilfe in Niebüll

Wer als Pflegebedürftiger zuhause lebt, hat Anspruch auf monatlich bis zu 125 Euro, die für die sogenannte Nachbarschaftshilfe eingesetzt werden können. Interessierte können sich ab dem 9. August in Niebüll weiterbilden. Zu den Tätigkeiten der Nachbarschaftshilfe zählt die Begleitung zum Einkaufen, zu Arztterminen oder bei Spaziergängen. Anmeldungen laufen über den Pflegestützpunkt. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 27.7.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 615,7. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 545,6 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 558,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 499,1. In Dänemark liegt Sonderburg mit einer Inzidenz von knapp 400 an der Spitze aller Kommunen, Tondern und Apenrade melden mit etwa 100 bis 200 deutlich niedrigere Werte. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

