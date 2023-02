Stand: 09.02.2023 09:31 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Energiekrise: Dünen-Therme in Sankt Peter-Ording öffnet wieder

Die Gemeindevertretung in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) hat einstimmig eine Öffnung der Dünen-Therme in mehreren Schritten beschlossen. Bereits von kommendem Mittwoch an können Gäste die Sauna wieder nutzen, am 13. März werde das Schwimmbad der Dünentherme wieder geöffnet - aber ohne den Rutschenturm, so Tourismuschefin Katharina Schirmbeck. Ein Vollbetrieb der Therme ist ab dem 24. März geplant. Diese Öffnung in mehreren Schritten sei wirtschaftlich vertretbar, entschied die Gemeindevertretung. Die Tourismuszentrale Sankt Peter-Ording hatte die Dünentherme wegen der drastisch gestiegenen Gaspreise Mitte Januar komplett geschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 08:30 Uhr

Northvolt-Studie zeigt hohe Akzeptanz für Pläne einer Batteriefabrik bei Heide

Knapp drei Viertel der Befragten einer Meinungsumfrage in Schleswig-Holstein begrüßen die Pläne einer Batteriefabrik bei Heide. In Dithmarschen liegt die Akzeptanz sogar bei fast 80 Prozent. Das ist das Ergebnis einer von Northvolt selbst in Auftrag gegebenen Online-Meinungsumfrage unter 1.500 Befragten. Ein Teil der Befragten ist unentschieden und 8 Prozent gegen den Bau der Fabrik. Während die Kommunalpolitiker von Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof, wo das Werk auf einer 150 Hektar großen Fläche entstehen soll, den Bau begrüßen, gibt es einige kritische Stimmen von Anwohnern. Sie wollen die Batteriefabrik unter anderem wegen der Größe und wegen des zu erwartenden Lkw-Verkehrs verhindern. Am Donnerstag will Northvolt erste Büro-Container auf der geplanten Fläche aufstellen, damit die Mitarbeiter des Projektteams von Northvolt künftig vor Ort arbeiten können. Nach wie vor gibt es aber noch keine endgültige Investitionsentscheidung von Northvolt für das 4,5-Milliarden-Euro-Projekt. | NDR Schleswig-Holstein 09.02.2023 8:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.02.2023 | 08:30 Uhr