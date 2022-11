Stand: 14.11.2022 09:42 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sanierung der A23 zwischen Elmshorn und Tornesch läuft

Wegen Fahrbahnversackungen muss die A23 zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg) saniert werden. Die Arbeiten laufen nach Angaben des Sprechers der Autobahn GmbH, Christian Merl, seit Montagmorgen. Bis Freitag werde der Überholfahrstreifen in Richtung Hamburg saniert und der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. In den darauffolgenden Wochen sollen dann laut Christian Merl die weiteren Fahrbahnen saniert werden. Ziel sei es, die A23 an den Adventswochenenden baustellenfrei zu halten und die Arbeiten bis zum 9. Dezember abzuschließen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

Synode des Kirchenkreises Dithmarschen beschließt Haushalt 2023

Die Synode des Kirchenkreises Dithmarschen hat am Sonnabend in Büsum (Kreis Dithmarschen) den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Laut Kirchensteuer-Prognose der Nordkirche erhält der Kirchenkreis Dithmarschen eine Zuweisung in Höhe von rund 11,37 Millionen Euro. Das sind zwar etwa 1,17 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Doch auch die Ausgaben seien auf etwa 13,3 Millionen Euro gestiegen. Grund seien unter anderem Zuweisungen an die Gemeinden und die Kompensation der erheblich gestiegenen Energiekosten, so Frank Zabel von der Kirche Dithmarschen. Er rechnet mit einem Fehlbetrag von fast 890.000 Euro zum Ende des Haushaltsjahres. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

Zwei Pröpste für den Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf

Der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf (Kreis Pinneberg) hat wieder zwei Pröpste. Thielko Stadtland war seit Februar alleiniger Propst, bekommt nun aber Unterstützung durch Pastor Steffen Paar aus Sülfeld. Die Wahlentscheidung fiel im zweiten Wahlgang - 40 Abgeordnete stimmten laut Kirchenkreis für Steffen Paar, die erforderliche Mehrheit lag bei 39 Stimmen. | NDR Schleswig-Holstein 14.11.2022 08:30 Uhr

