Stand: 09.11.2022 09:55 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Brunsbüttel: Protestler blockieren LNG-Terminal

In Brunsbüttel blockieren seit Mittwochmorgen zwölf Menschen die Fahrzeuge auf der Baustelle für das geplante LNG-Terminal. Nach Angaben einer Demonstrantin haben sich die Personen unter anderem auf die dort eingesetzten Bagger und Lkw gesetzt, sich aber nicht angekettet. Laut einer Pressemitteilung, die sie zeitgleich herausgegeben haben, wollen sie mit der Aktion gegen die weitere Nutzung von Flüssiggas protestieren. Am Standort Brunsbüttel wird aktuell eine zwei Kilometer lange Gaspipeline im Industriegebiet gebaut. Hier soll ab dem Jahreswechsel 2022/23 ein mobiles Flüssiggasterminal Erdgas in das Versorgungssystem einspeisen. Mit dem Ausbau der LNG-Infrastruktur in Brunsbüttel will die Bundesregierung unabhängiger von russischem Gas werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:30 Uhr

Heide: Weihnachtsbaum wird auf Marktplatz aufgestellt

Am Mittwoch soll der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Heider Marktplatz aufgestellt werden. Dies bestätigte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Wie jedes Jahr wurde der Baum von einem privaten Spender zur Verfügung gestellt. Dieses Mal kommt er mit dem Tieflader aus Pahlen (Kreis Dithmarschen). Dort stand die Nordmanntanne in einem privaten Garten. Sie ist 15 Meter hoch und wird mit einer eigens dafür vorgesehenen Halterungen in der Mitte des Heider Marktplatzes verankert. Die Heider Bürgerinnen und Bürger müssen nicht befürchten, dass aus Energiespargründen der Baum weniger beleuchtet werden würde als sonst. Man habe bereits vor Jahren auf LED Beleuchtung umgestellt, insofern werde der Weihnachtsbaum genauso hell erstrahlen wie immer, so der Stadtsprecher. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:30 Uhr

Friedrichstadt: Spielmannszug ohne Musiker

Am Freitag ist Sankt Martinstag. In Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) gibt es an diesem Abend einen großen Sankt Martinsumzug durch die Stadt. Die Schülerinnen und Schüler der Eider-Treene-Schule wollen mit Fackeln den Umzug begleiten. Eigentlich gehört ein Spielmannszug dazu. Doch laut Stadtjugendpfleger Volker Klomann fehlt es an Musikern. Klomann bittet Musiker, die am Freitagabend den Spielmannszug unterstützen können, sich bei der Stadt zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.11.2022 | 08:30 Uhr