Stand: 31.05.2022 10:06 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen / Steinburg / Südliches Nordfriesland

Prozess gegen KZ-Sekretärin: Pensionierter LKA-Beamter als Zeuge

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof will das Landgericht Itzehoe heute einen pensionierten Kriminalbeamten hören. Der Zeuge soll sich zu einem Ermittlungsverfahren äußern, das gegen eine andere Person im Zusammenhang mit deren mutmaßlicher Tätigkeit in einem Konzentrationslager geführt wurde. Angeklagt in Itzehoe ist die inzwischen 97 Jahre alte Irmgard F., die von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers bei Danzig gearbeitet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an über 11.000 Gefangenen geleistet zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 10:00 Uhr

Heide: Mahnwache für verstorbenen 20-Jährigen

In Heide sind am Montag mehr als 100 Menschen zu einer Mahnwache zusammen gekommen. Anlass war der Tod des 20-Jährigen, der vor mehr als zwei Wochen bei einer Schlägerei in der Heider Marktpassage lebensgefährlich verletzt worden war. Er war seinen Verletzungen eine Woche später erlegen. Seine Angehörigem hatten die Gedenkfeier organisiert. Passanten zündeten vor seinem Foto an der St. Jürgen-Kirche Kerzen an und legten Blumen nieder. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 08:30 Uhr

Schüler und Schülerinnen aus Heide mit eigener Ausstellung

Das Bildungsministerium in Schleswig-Holstein fördert seit 2015 zusammen mit der Stiftung Mercator kulturelle Projekte an Schulen. Die Klaus-Groth-Schule in Heide im Kreis Dithmarschen hat nun auch Fördergelder erhalten. Sie hatte sich mit einem Projekt zum Thema "Freiheit und Demokratie" beworben. An drei Tagen bauten Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten im Texten und Zeichnen mit Hilfe von Künstlern aus. Am Montagabend gab es dann die Präsentation der Ergebnisse im Heider Gemeindehaus. Neben einem Poetry-Slam wurden auch die Bilder zum Thema "Freiheit und Demokratie" ausgestellt. Sie können noch an den kommenden drei Tagen zwischen 10 und 12 Uhr angesehen werden. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in Dithmarschen und Steinburg gestiegen

Entgegen dem landesweiten Trend sind die Corona-Inzidenzen in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen angestiegen. Die Landesmeldestelle hat mit Stand 30.5. für Dithmarschen einen Wert von 276,2 gemeldet. Am Freitag lag er noch bei 262,7. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 417,0 (27.5.: 379,5). Im Kreis Nordfriesland wurde dagegen ein gesunkener Wert gemeldet. Die Inzidenz liegt dort bei 307,5 - im Vergleich zu 323,7 am vergangenen Freitag.

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2022 | 08:30 Uhr