Kommunalwahl 2023 im Kreis Segeberg: Mobilitätslösungen gesucht

Rund 280.000 Menschen leben im Kreis Segeberg. An der Grenze zu Hamburg liegt mit Norderstedt auch die viertgrößte Stadt Schleswig-Holsteins. Am 14. Mai 2023 entscheiden die Wählerinnen und Wähler darüber, wie es in den Städten und Gemeinden weiter gehen soll.

von Katharina van der Beek

Aktuell sitzen im Kreistag CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD, Linke, die Wählerinitiative Segeberg und Freie Wähler. Die Wählerinitiative tritt in diesem Jahr nicht mehr an, zusätzlich finden sich noch Die Partei und dieBasis auf dem Wahlzettel. Stärkste Kraft im Kreis ist aktuell die CDU mit 24 Sitzen, gefolgt von der SPD (14), den Grünen (12), der FDP (5), der AfD (4) und der Linken (3).

Herausforderungen in Einklang bringen

In den vergangenen Jahren hat der Kreis verschiedene Initiativen auf den Weg gebracht, um zum Beispiel dem Fachkräftemangel bei Erziehern und ärztlicher Versorgung entgegenzuwirken. Für die Mitarbeitenden des Kreises ist ein neues Verwaltungsgebäude entstanden. Auch das Berufsbildungszentrum wird ausgebaut. Dort mehr junge Menschen auszubilden, wird mit Blick auf den Fachkräftemangel auch in den kommenden Jahren die Kreispolitik beschäftigen. Bei zunehmendem Flächendruck wird es außerdem eine Herausforderug sein, Wohnen, Gewerbe, Landwirtschaft und erneuerbare Energien in Einklang zu halten.

Mobilität im Kreis Segeberg

Mit der A7, Logistikunternehmen, Pendlern und Tourismusverkehr auf der einen und von Landwirtschaft geprägten Gebieten auf der anderen Seite, gibt es im Kreis Segeberg ganz unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse. Während der Ausbau der AKN-Strecke zur S5 nach Kaltenkirchen bereits begonnen hat, steckt der Bau der A20 weiter in der Planung. Alle Parteien wollen die Mobilität im Kreis verbessern. Neben Taktverdichtungen beim ÖPNV gibt es folgende Ideen:



Die CDU setzt auf die Sanierung und den Ausbau von Kreisstraßen und On-Demand-Angebote im ländlichen Raum.

Auch die FDP will solche Angebote, wie z.B. den "Bus per App" kreisweit ausbauen, setzt auch auf Modellprojekte im Bereich alternativer Antriebe und innovative Radwege (Überdachung mit Solaranlagen).

Die SPD will sich für mehr Park+Ride, bzw. Bike+Ride Angebote und den Ausbau von Radwegen einsetzen.

Die Grünen lehnen Straßenneubauprojekte ab, wollen den Radverkehrsanteil auf mindestens 30 Prozent erhöhen und Car-Sharing-Angebote ausbauen.

Die Linke will sich für kostenlosen ÖPNV einsetzen.

Die Freien Wähler wollen, dass der ÖPNV eine kostengünstigere Alternative zum Individualverkehr wird.

Die AfD fordert unter anderem AKN-Sprinterzüge von Norderstedt bis Neumünster und spricht sich gegen Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen aus.

Wirtschaft boomt entlang der A7

Seit 2008 arbeiten sechs Nachbarstädte gemeinsam an einer deutschlandweit einzigartigen Wirtschaftsförderung über die Stadtgrenzen hinaus. Norderstedt, Quickborn, Henstedt-Ulzburg, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen und Neumünster kooperieren im sogenannten Nordgate um möglichst viele neue Unternehmen in Hamburgs Metropolregion zu locken.

Die Pläne der Parteien zur Wirtschaftsförderung

Mit einem Abbau überflüssiger Bürokratie und einer Stärkung der kreiseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft wollen FDP und CDU den Kreis attraktiver für neue Unternehmen machen.

Die AfD setzt auf die Förderung mittelständischer Unternehmen.

Für die Grünen liegt der Schwerpunkt der Wirtschaftsförderung in der nachhaltigen Gewerbeentwicklung und der Revitalisierung alter Gewerbeflächen.

Die Revitalisierung alter Industriegrundstücke steht auch für die Norderstedter SPD im Mittelpunkt der Wirtschaftsförderung. Die Sozialdemokraten streben in Norderstedt Wachstum mit Augenmaß an.

Die Wählergemeinschaft "Pro-Kaki" aus Kaltenkirchen setzt sich für die Ansiedlung nachhaltig orientierter Unternehmen ein.

Die Linke geht in ihrem Kreiswahlprogramm nicht auf Maßnahmen für die Wirtschaftsförderung ein.

Darum geht es in den Städten

Norderstedt: Wohnungsnot - Wie wachsen? Mehr als 83.000 Menschen leben in Norderstedt. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum wächst. Die Herausforderung: Wohnen, Gewerbe und Naherholung in der wachsenden Stadt in Einklang halten. Einigkeit besteht darüber, dass Grünflächen erhalten bleiben und Infrastruktur wie Schulen und Kitas mitgedacht werden müssen. CDU und Bündnis 90/Die Grünen werben für das Prinzip "15-Minuten-Stadt" - alle Bereiche des täglichen Lebens sollen in dieser Zeit erreichbar sein. Gegen wachsende Wohnungsnot fordern Grüne und "Die Linke" eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft. FDP und die Wählergemeinschaft "Wir in Norderstedt" (WiN) wollen den Schlüssel beim Bau von Sozialwohnungen von 50 auf 30 Prozent senken. Auch Nachverdichtung, neue Wohnkonzepte wie Mehrgenerationen- oder gemeinschaftliches Wohnen (Grüne, WiN, Freie Wähler) sowie "Flächenrecycling" (CDU) ungenutzter Unternehmensgrundstücke sind Ideen, um die Lage am Wohnungsmarkt zu entspannen. Freie Wähler wollen außerdem mehr Menschen Wohneigentum ermöglichen, beispielsweise durch Mietkaufmodelle. Henstedt-Ulzburg: Ostküstenleitung Sie soll künftig Strom von der Ostküste in Richtung Süden transportieren. Aber der Trassenverlauf der 380-kV-Leitung sorgt bereits seit Jahren für Streit. Im Dezember hatte der Netzbetreiber Tennet eine Sondergenehmigung für bauvorbereitende Maßnahmen erhalten, begonnen wurde noch nicht. Ein Eilantrag der Gemeinde hatte das Gericht zwar abgewiesen, in einer 7/6-Abstimmung entschied die Gemeinde aber mit Stimmen von CDU, FDP und der Wählergemeinschaft "Bürger für Bürger" Tennet die Nutzung eines Feldwegs zu verweigern - dem einzigen Zugang zur Baustelle. CDU, FPD und BfB sprechen sich gegen den Bau der Ostküstenleitung durch die Gemeinde aus, wollen sich weiter für eine Trasse parallel zur geplanten A20 einsetzen. Da ungewiss sei, wann die Autobahn fertig werde, sind Bündnis90/Die Grünen für die aktuell geplante Trassenführung mit Erdkabel und Düker-Verfahren. SPD und die Wählergemeinschaft Henstedt-Ulzburg (WHU) sehen den geplanten Trassenverlauf dagegen ebenfalls kritisch, wollen aber zunächst abwarten. Der Planfeststellungsbeschluss wird im Sommer erwartet. Mehrere Parteien wollen diesen dann auf eine mögliche Klage prüfen. Bad Segeberg: Verkehrschaos - (K)ein Ende in Sicht? Die A20 endet seit 13 Jahren vor Bad Segeberg. 30.000 Fahrzeuge quälen sich dadurch täglich durch die Ortsdurchfahrt. Wann die A20 als Umgehung fertig ist, ist noch unklar. (Wie) kann die Situation bis dahin entspannt werden? Die CDU sieht ohne die A20 kaum Möglichkeiten die Verkehrssituation zu entspannen und will sich daher weiter für den Bau starkmachen. Denkbar sei Stauvermeider stärker zu regulieren, die versuchen die B206 durch den Ort zu umfahren. Auch die Wählergemeinschaft BBS und die SPD fordern ausdrücklich den Weiterbau. Die BBS will außerdem die Situation für Pendler verbessern: durch die Umgestaltung des ZOBs, mehr Park+Ride-Plätze und Fahrradboxen. Ähnliche Ideen unterstützt auch die SPD. Die Sozialdemokraten wollen außerdem Planungen für den Knotenpunkt an der Hamburger Straße vorantreiben. Die Grünen setzen unter anderem auf eine bessere Taktung der innerstädtischen Buslinien sowie Sharing-Angebote, sowohl bei Autos als auch (Lasten-) Fahrrädern.

Besonderheit in Stuvenborn - keine Wahl bei der Wahl

Die rund 900 Einwohner aus Stuvenborn haben im Mai nicht die Qual der Wahl. Der Sieger steht schon fest. Denn, während die Gemeindevertretung aktuell noch aus Mitgliedern von CDU, FDP und SPD besteht, tritt am 14. Mai nur noch die CDU an. Der Grund ist Nachwuchsmangel bei den anderen Parteien. Die Stuvenborner sind nicht die Einzigen ohne Wahlmöglichkeit. Beispielsweise in Winsen und Hüttblek treten nur die Wählergemeinschaft Winsen, bzw. der kommunale Wählerverband Hüttlebek an.

