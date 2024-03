Stand: 15.03.2024 11:29 Uhr Zwei Männer sterben nach Sturz in Gülleschacht

Am Donnerstagabend hat sich ein tragischer Unfall in Bohmstedt in Nordfriesland ereignet. Zwei Männer sind nach einem Sturz in einen Gülleschacht auf einem Bauernhof ums Leben gekommen. Der genaue Unfallhergang ist nach Polizeiangaben noch unklar. Trotz eines groß angelegten Rettungsaufgebotes konnten die 27 und 55 Jahre alten Männer nicht gerrettet werden. Erst Anfang des Monats war in Nordfriesland ein sechsjähriger Junge bei einem Sturz in eine Güllegrube in Osterhever ums Leben gekommen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2024 | 08:30 Uhr