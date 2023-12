Saustrup: 150 Kubikmeter Gülle ausgelaufen Stand: 14.12.2023 13:18 Uhr Rund 150 Kubikmeter Gülle sind am Donnerstagmorgen auf einem Hof im Kreis Schleswig-Flensburg ausgelaufen. Die alarmierte Feuerwehr konnte helfen.

Ein Unfall auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Saustrup (Kreis Schleswig-Flensburg) hat die Feuerwehr am Donnerstagmorgen für zwei Stunden auf Trab gehalten. Um sieben Uhr alarmierte der zuständige Landwirt die Feuerwehr: In seinem Betrieb seien rund 150 Kubikmeter Gülle ausgelaufen. Nach Angaben der Polizei habe er sofort alle nötigen Maßnahmen ergriffen, um die Gülle zu beseitigen. Unter anderem habe er ein Lohnunternehmen zum Abpumpen beauftragt. Die Feuerwehr konnte ihren Einsatz gegen 9 Uhr beenden.

Ermittlungen laufen

Wie genau die Gülle auslaufen konnte, ist noch nicht klar. Die weiteren Ermittlungen zu dem Zwischenfall liegen nun in den Händen des Umweltschutztrupps der Polizei und der unteren Wasserbehörde. Zuerst hatte der shz berichtet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg