Stand: 27.06.2024 10:02 Uhr Zwei Feuer im Kreis Schleswig-Flensburg

Zwei Feuer haben am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag die Feuerwehr im Kreis Schleswig-Flensburg beschäftigt. Dabei brannte gegen 18 Uhr zuerst das Dach einer Lagerhalle in Glücksburg. Laut Polizei wurden auch einige Maschinen in der Halle in der Gildestraße zerstört. Der Brand war gegen 22 Uhr gelöscht. Kurz nach Mitternacht brannte der Anbau eines Kuhstalls in Langballig. Nach Angaben der Feuerwehr brannten dort 20 Rundballen. Bei beiden Bränden kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden - sowohl die Brandursachen als auch die Schadenshöhen sind noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 08:30 Uhr