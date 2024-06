Stand: 06.06.2024 10:36 Uhr Zwei Brände im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Feuerwehr ist am Mittwoch zu zwei Einsätzen im Kreis Rendsburg-Eckernförde ausgerückt. In Westerrönfeld bei Rendsburg vernichtete ein Mann laut Feuerwehr Unkraut mit einem Gasbrenner. Als er diesen für kurze Zeit abstellte, habe ein Schuppen Feuer gefangen und sei abgebrannt. Auch Dachpfannen am Wohnhaus wurden beschädigt. In der Gemeinde Schwansen in Karby brannte eine Werkstatt. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

