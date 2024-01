Zu teuer: Land stoppt Übernahme des Marienkrankenhauses in Lübeck Stand: 25.01.2024 08:15 Uhr Die Landesregierung hat die Übernahme-Pläne für das Marienkrankenhaus in Lübeck durch das UKSH gestoppt. Der Eigentümer zeigt sich überrascht. Was die Wende für Geburtshilfe und Mitarbeitende bedeutet, ist noch unklar.

Das landeseigene Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sollte eigentlich 90 Prozent der Anteile vom bisherigen Träger des Marienkrankenhauses in Lübeck übernehmen. Nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung durch das Land steht nun fest, dass die Übernahme für das Land zu teuer wird. Am Mittwoch war der Sozialausschuss des Landtags zu einer Sondersitzung zusammengekommen.

Träger Erzbistum Hamburg "vollkommen überrascht"

Der bisherige Träger, das Erzbistum Hamburg, sei von dieser Entwicklung vollkommen überrascht worden, sagte ein Sprecher NDR Schleswig-Holstein. Die katholische Kirche will nun mit dem UKSH sprechen, um zu klären, was der Übernahme-Stopp für die Geburtshilfe im Marienkrankenhaus bedeutet. Im vergangenen Jahr war die Geburtshilfe bereits in ein Gebäude auf dem UKSH-Gelände in Lübeck umgezogen.

Marienkrankenhaus: Was ist mit den Beschäftigten?

Auch die Zukunft der Mitarbeitenden ist ungewiss. Etwa 70 Beschäftigte sind noch beim Marienkrankenhaus angestellt, andere sind bereits mit UKSH-Verträgen ausgestattet.

