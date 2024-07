Stand: 04.07.2024 16:38 Uhr Zeugen in Schleswig nach Angriff mit Spitzhacke gesucht

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach dem versuchten tätlichen Angriff mit einer Spitzhacke am vergangenen Sonnabend nach Zeugen. Dort hatte nach Polizeiangaben ein Mann zunächst eine Passantin und später auch Polizeibeamte bedroht. Die Polizei konnte den 34jährigen durch einen gezielten Schuss ins Bein stoppen. Zeugen, die am Sonnabend zwischen 11 Uhr 20 und 11 Uhr 30 im Schleswiger Stadtweg etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

