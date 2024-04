Stand: 23.04.2024 17:03 Uhr Zeugen gesucht: Etwa 1.450 Liter Kraftstoff in Meldorf gestohlen

Am vergangenen Wochenende ist in Meldorf (Kreis Dithmarschen) aus mehreren Lastkraftwagen und Baumaschinen Kraftstoff gestohlen worden. Das teilte die Polizei Itzehoe mit. Demnach wurden zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen sowohl in der Gildeallee als auch in der Paul-Kock-Allee an diversen Fahrzeugen die Tankdeckel gewaltsam geöffnet und der Tank abgepumpt. Die Täter erbeuteten auf diese Weise etwa 1.450 Liter Treibstoff. Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

23.04.2024 | 16:30 Uhr