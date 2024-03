Stand: 07.03.2024 10:47 Uhr Zentralkrankenhaus Pinneberg: Regio-Kliniken kaufen Grundstück

Das Mega-Projekt Zentralkrankenhaus im Kreis Pinneberg hat eine weitere wichtige Hürde genommen: Für die Zusammenlegung der beiden jetzigen Standorte in Elmshorn und der Stadt Pinneberg werden die Regio-Kliniken das Grundstück am Ossenpadd in Pinneberg kaufen. Darüber hatten die Kliniken mit dem Grundstückseigentümer zehn Monate intensiv verhandelt - die genaue Summe wurde nicht öffentlich gemacht. Geschäftsführerin Regina Hein spricht von einem "Meilenstein". Der moderne Neubau soll etwa 500 Millionen kosten. Der Spatenstich ist für 2028 geplant - 2033 könnten erste Patienten im Zentralkrankenhaus behandelt werden.

Weitere Informationen Offiziell: Neues Zentralklinikum wird in Pinneberg gebaut Im Wettstreit um den neuen Standort für ein Zentralkrankenhaus hat Pinneberg das Rennen gemacht. Elmshorn geht leer aus. mehr

