Zehn Jahre Pflegewissenschaft an der Universität Lübeck

Stand: 06.09.2024 16:14 Uhr

Seit zehn Jahren gibt es an der Universität Lübeck den Studiengang Pflegewissenschaft. Aufgrund des demografischen Wandels ist dieser laut Uni besonders bedeutend. Seit der Einführung 2014 haben mehr als 150 Studierende den Studiengang absolviert. 2022 kam der berufsbegleitende Studiengang Angewandte Pflegewissenschaft hinzu. Am 13. September geben Studierende und Forschende bei einer Veranstaltung mit buntem Programm Einblicke in ihre Ausbildung.

