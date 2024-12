Stand: 27.12.2024 08:22 Uhr Zahl der Messerangriffe in Schleswig-Holstein nimmt zu

In 2024 ist die Zahl der Messerangriffe in Schleswig-Holstein gestiegen. Das erklärte das Landeskriminalamt - konkrete Zahlen wolle man jedoch noch nicht veröffentlichen. Nur soviel: Laut einer Sprecherin ist die Zahl der Angriffe bis Oktober im Vergleich zum Vorjahr um einen zweistelligen Prozentwert gestiegen. Seit Anfang dieser Woche dürfen in Schleswig-Holstein keine Messer oder Schusswaffen mehr in Bussen, Bahnen und auf Fähren mitgeführt werden.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2024 | 08:00 Uhr