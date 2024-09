Stand: 13.09.2024 11:01 Uhr World Cleanup Day: Strandsäuberungsaktion in St. Peter-Ording

Die Nationalparkverwaltung, die Schutzstation Wattenmeer und die DLRG wollen zusammen mit Freiwilligen am Sonnabend Dreck und Treibgut am Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) den Kampf ansagen. Das Ganze findet im Rahmen des sogenannten World Cleanup Days statt, bei dem es international um Aufräumaktionen in der Natur geht. Zwei Stunden wollen die Freiwilligen am Nachmittag in St. Peter-Ording aufräumen. Abfallbehälter, -säcke und sonstige Ausrüstung liefert die Tourismuszentrale.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Klimaschutz Umweltschutz