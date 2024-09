Stand: 16.09.2024 09:40 Uhr Rund 150 Freiwillige säubern Strand von St. Peter-Ording

Rund 150 Menschen haben am Sonnabend geholfen, den Strand von St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) von Müll zu befreien. Zu der Aktion hatte die Tourismuszentrale unter anderem zusammen mit der DLRG eingeladen. Am Ende waren knapp 75 Müllsäcke gefüllt. Für Nils Stauch von der Tourismuszentrale war die Aktion ein voller Erfolg: "Wir sensibilisieren damit natürlich nochmal für das ganze Thema Meeresverschmutzung und Strandsauberkeit", sagte er. "Aber es ist so, dass es natürlich auch sichtbare Erfolge bringt, dass wir dann punktuell Bereiche des Strandes richtig sauber haben, worüber sich dann Tiere und die Umwelt freuen wie auch wir Menschen."

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Klimaschutz Umweltschutz