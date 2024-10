Wohnungsbrand in Lübecker Altstadt: Kanalstraße gesperrt Stand: 04.10.2024 16:13 Uhr In Lübeck läuft ein Feuerwehreinsatz auf der Altstadtinsel. Es brennt in einem Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße. Aktuell versucht die Feuerwehr noch immer, zu der betroffenen Wohnung zu gelangen.

Um kurz vor zehn Uhr am Freitagvormittag wurde eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Kanalstraße auf der Lübecker Altstadtinsel gemeldet, wie Polizeisprecher Maik Seidel mitteilte. Nachbarn berichteten von einem lauten Knall, gefolgt von dichtem, schwarzem Rauch, der aus einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses quoll. "Zurzeit wird vermutet, dass sich noch eine Person in der Wohnung befinden könnte", so Seidel. Deshalb rückten Feuerwehr und Rettungskräfte mit einem Großaufgebot aus. Die Feuerwehr ist mit zwei Löschzügen und sechs freiwilligen Wehren im Einsatz - insgesamt sind rund 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Feuerwehr gelangt nicht in Wohnung

Allerdings versuchen die Einsatzkräfte auch am Nachmittag noch immer, in die betroffene Wohnung zu gelangen. Das gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht, erklärte Fabian Lemke, Pressesprecher der Feuerwehr Lübeck. Der Zugang sei erschwert, weil Gegenständen den Weg versperren. "Das muss man sich so vorstellen, dass in der Wohnung Möbel und andere Gegenstände derart gestapelt sind, dass der Zugang durch Fenster oder Türen faktisch nicht möglich war", sagte Lemke.

Weil die Feuerwehr kaum in die Wohnung kommt, ist aktuell noch immer völlig unklar, woher der Rauch kommt, ob sich wirklich eine Person in der Wohnung befindet und ob diese möglicherweise verletzt ist. "Wir wissen immer noch nicht, ob in der Wohnung sich Personen befinden", sagte Lemke.

Einsatz könnte noch Stunden dauern

Aufgrund des hohen Aufgebots an Einsatz- und Rettungskräften ist die Kanalstraße zwischen den Straßen An der Untertrave und Weiter Lohberg komplett gesperrt. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist laut Polizei und Feuerwehr nicht absehbar.

