Stand: 18.07.2024 11:53 Uhr Wohnungsbrand in Lübeck-St. Gertrud: Bewohnerin verletzt

Bei einem Brand in einer Wohnung im Lübecker Stadtteil St. Gertrud am Donnerstagmorgen ist eine Frau verletzt worden. Sie kam ins Krankenhaus. Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich in dem Haus keine weiteren Menschen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig löschen und verhindern, dass die Flammen auf weitere Teile des Gebäudes übergreifen. Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

