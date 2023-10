Westküstenleitung ist offiziell in Betrieb Stand: 14.10.2023 12:55 Uhr Am Sonnabend hat Netzbetreiber Tennet die Inbetriebnahme der neuen Westküstenleitung gefeiert. Da der Strom dort schon länger fließt, war die Eröffnung ein symbolischer Akt.

Eigentlich fließt schon seit Ende September Strom durch die für die Energiewende wichtige Westküstenleitung zwischen dänischer Grenze und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Zur symbolischen Gesamt-Inbetriebnahme am Sonnabend nahe Wöhrden bei Heide übergab der Tennet-Programmdirektor Nord, Klaus Deitermann, ein Spielgerät an den Bürgermeister von Heide, Oliver Schmidt-Gutzat (SPD). An dem Gerät, das an vier Strommasten erinnert, sollen Kinder auf einem Spielplatz klettern und schaukeln können, wie ein Tennet-Sprecher sagte.

Für Interessierte informiert Tennet außerdem im Umspannwerk Heide (Kreis Dithmarschen) über die 140 Kilometer lange Westküstenleitung und ihre Rolle bei der Energiewende. Die 380 Kilovolt-Freileitung soll große Mengen Windstrom aus dem Norden ins südliche Deutschland transportieren - auch Dänemark soll daran angeschlossen werden.

