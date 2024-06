Stand: 24.06.2024 09:10 Uhr Westküstenklinikum gewinnt Personal durch Kampagnen

Der Bedarf an gut ausgebildetem Fachpersonal in den Kliniken ist nach wie vor hoch. Im Westküstenklinikum müssen teilweise geplante Operationen und Behandlungen verschoben werden, weil es nicht genügend Fachkräfte dafür gibt. Das sei vor allem in den Herbst- und Wintermonaten mit erhöhtem Krankenstand der Fall gewesen, sagt ein Sprecher.

30 neue Mitarbeitende aus dem Ausland

Doch langsam zeichnet sich ab, dass die verschiedenen Kampagnen des WKKs gegen den Fachkräftemangel Wirkung zeigen. Durch ein extra neu entwickeltes Integrationsmanagement habe man allein seit 2019 für die beiden Standorte Heide und Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen) 30 Mitarbeitende aus Albanien und Tunesien gewinnen können. Insgesamt hat das WKK seitdem 300 Mitarbeitende in Pflege und weiteren Diensten eingestellt.

Mehr Operationen durch neue Fachkräfte möglich

Man könne deutlich mehr Operationen anbieten und durchführen, wenn noch mehr geeignetes Personal vorhanden wäre, teilt das Krankenhaus mit. Deshalb kündigt es an, auch in diesem Jahr 15 Mitarbeitende aus Albanien einzustellen.

Im Krankenhaus in Itzehoe finden nach Angaben einer Sprecherin alle geplanten Operationen und Behandlungen statt. Grundsätzlich ist aber auch die Klinik im Kreis Steinburg auf der Suche nach zusätzlichen Fachkräften.

