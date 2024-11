Stand: 29.11.2024 15:47 Uhr Weihnachtsmärkte in Lübeck verursachen Parkplatznot

Die Stadt Lübeck rechnet vor allem am Sonnabend damit, dass die Parkplätze in der Innenstadt knapp werden. Der Grund: Seit Montag haben die Weihnachtsmärkte in Lübeck geöffnet und am ersten Adventswochenende wird der erste richtig großen Besucheransturm erwartet. Die Stadt versucht die Wohngebiete zu entlasten und hat deshalb ein Parkleitsystem, Park'n'Ride Parkplätze und einen Shuttle-Service für Weihnachtsmarktbesucher eingerichtet. Stadtsprecherin Nicole Dorel empfiehlt außerdem eine Anreise mit dem ÖPNV.

