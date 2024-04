Stand: 26.04.2024 09:39 Uhr Wedel: "Power To Heat"-Anlage im Umweltausschuss besprochen

In Wedel (Kreis Pinneberg) läuft seit Ende vergangenen Jahres eine sogenannte "Power To Heat"-Anlage. Sie steht direkt neben dem Kohlekraftwerk und soll zusammen mit einem Energiepark, der auf der anderen Elbseite gebaut werden soll, das Kraftwerk ablösen. Die Anlage wandelt Windstrom in Wärme um, die dann ins Hamburger Fernwärmenetz geht - erklären die zuständigen Hamburger Energiewerke. Sie waren am Donnerstag im Wedeler Umweltausschuss zu Gast und haben über den Planungsstand des Energieparks berichtet. Im kommenden Jahr soll das Kohlekraftwerk in Wedel nach Angaben der Energiewerke abgelöst werden.

