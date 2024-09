Stand: 21.09.2024 16:09 Uhr Wedel: Polizei befreit Hund aus heißem Auto

Beamte des Polizeireviers Wedel im Kreis Pinneberg mussten gestern einen Hund aus einem parkenden Fahrzeug befreien. Ein Passant habe das Tier bemerkt und die Polizei gerufen, hieß es. Die Beamten schlugen die Scheibe an der Beifahrerseite ein und nahmen das Tier in Obhut. Es war aufgrund der hohen Temperaturen bereits geschwächt. Etwa eine Stunde später habe eine Frau den Hund auf dem Polizeirevier abgeholt, so die Beamten weiter. Sie muss mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.

