Waschbär verbarrikadiert sich in Ratzeburger Schlafzimmer

In Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg hat ein Waschbär am Sonnabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier hatte sich nach Angaben der Polizei in einem Schlafzimmer verbarrikadiert. Zuvor hatte es den Kleiderschrank ausgeräumt und die Tür mit Kleidung blockiert. Weil das Zimmer nicht mehr betreten werden konnte und merkwürdige Geräusche zu hören waren, rief man die Polizei. Ein Jäger sorgte schließlich für den Abtransport des Tieres. Wie der Waschbär ins Haus gelangte, ist unklar.

