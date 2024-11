Stand: 07.11.2024 09:28 Uhr Warnstreik der Metall- und Elektroindustrie: Kundgebung in Lübeck

Im ganzen Norden sind am Donnerstag zahlreiche Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie zum Warnstreik aufgerufen. Die zentrale Kundgebung in Lübeck findet um 12.00 Uhr vor dem Drägerwerk in der Revalstraße statt. Nach Angaben der Hansestadt Lübeck könnten kurzfristig Straßen gesperrt werden. Die Gewerkschaft fordert im aktuellen Tarifkonflikt von den Arbeitgebern sieben Prozent mehr Geld sowie 170 Euro mehr für die Auszubildenden und Dual-Studierenden bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck