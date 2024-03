Stand: 13.03.2024 16:58 Uhr Waffenbehörde im Kreis Segeberg will zwei Stellen ausschreiben

Weil es zu wenige Mitarbeiter in der Waffenbehörde gibt, will der Kreis Segeberg zwei Stellen ausschreiben. Ziel ist es, mehr Kontrollen bei Waffenbesitzer durchzuführen. Die Waffenbehörden der Kreise Segeberg, Stormarn und Pinneberg überprüfen, ob die 9.000 Personen in Südholstein, die legal eine Schusswaffe besitzen, dafür geistig und körperlich noch fit genug sind.

