Vollsperrung der B203: Reetdachhaus brennt

In Goosefeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde brennt derzeit ein Reetdachhaus. Laut Feuerwehr brach der Brand an einem Auto in einem angrenzenden Carport aus. Das Feuer griff dann schnell auf das Gebäude über. 80 Einsatzkräfte löschen das Feuer, doch das Haus ist nach Angaben eines Sprechers wohl nicht mehr zu retten. Weil es direkt an der B203 steht, ist die Bundesstraße bis auf weiteres voll gesperrt. Verletzt wurde bislang niemand.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde