Vollsperrung auf A7 nach Unfall mit Schweinelaster aufgehoben Stand: 08.04.2025 16:47 Uhr Ein geplatzter Reifen hatte dafür gesorgt, dass auf der A7 bei Jagel ein Lkw mit Schweinen umgekippt ist. Deshalb gab es eine Vollsperrung Richtung Hamburg - der Verkehr staute sich.

Die Vollsperrung auf der A7 ab Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) in Richtung Süden ist laut Polizei wieder aufgehoben. Der Verkehr rollt wieder. Am Dienstagnachmittag war auf der A7 ein mit lebenden Schweinen beladener Lkw verunglückt. Das Fahrzeug lag laut Polizei zeitweilig auf der Seite. Es dauerte mehrere Stunden bis die 700 Ferkel umgeladen waren. Die Tiere mussten sich laut Polizei vorher erst beruhigen, so ein Polizeisprecher.

Mehrere Kilometer Stau auf der A7

Ab der Anschlussstelle Schuby staute sich der Verkehr zeitweise auf etwa drei Kilometern. Die Umleitung führte über die U50. Grund für den Unfall war nach Angaben der Autobahnpolizei ein geplatzter Reifen. Der Fahrer und der Beifahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt. Wie viele Tiere den Unfall überlebten, ist noch unklar.

