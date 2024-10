Stand: 29.10.2024 16:49 Uhr Vollsperrung A1/L290 zwischen Ratekau und Sereetz

Die Brückenbauarbeiten an der A1 zwischen Ratekau und Sereetz im Kreis Ostholstein bringen in den kommenden Wochen deutliche Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich. Am Mittwochmorgen wird die L290 von 7 bis 18 Uhr voll gesperrt, da die Brückenkappen betoniert werden - ein wichtiger Schritt zur Sicherung des Bauwerks. Eine Umleitung ist über die Eutiner Straße und die L181 ausgeschildert. Mitte November steht eine weitere Vollsperrung der L290 bevor, dann für den Abbau der Traggerüste. | NDR Schleswig-Holstein 29.10.2024 16:30 Uhr

