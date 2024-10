Stand: 11.10.2024 15:44 Uhr Viöl: Katastrophenschutz übt Deichverteidigung

In Viöl (Kreis Nordfriesland) findet am Sonnabend (12.10.) eine groß angelegte Katastrophenschutz-Übung statt. Beteiligt sind laut Kreisverwaltung unter anderem 100 Einsatzkräfte der Feuerwehrbereitschaft. "Wir üben mit unseren Katastrophenschutz-Einheiten die Deichverteidigung. Wir haben zwei Sandsack-Füllmaschinen gekauft, die wir dabei erproben wollen. Wir werden an einem Flussdeich versuchen, Schäden zu reparieren", sagt der Sachgebietsleiter für den Bevölkerungsschutz beim Kreis Nordfriesland, Boye Hach. Elf Freiwillige Feuerwehren aus Nordfriesland unterstützen die Feuerwehrbereitschaft.

