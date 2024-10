Stand: 26.10.2024 11:00 Uhr Vier Verletzte nach Unfall in Ostenfeld

Bei einem Unfall in Ostenfeld im Kreis Nordfriesland sind am Freitagabend vier Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben sind zwei Autos auf der Ostenfelder Landstraße frontal ineinander gefahren, einer der Fahrer war aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr gekommen. Er wurde leicht verletzt. In dem anderen Auto kamen laut Polizei drei Insassen ins Krankenhaus, zwei mit schweren Verletzungen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.10.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland