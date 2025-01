Stand: 02.01.2025 11:11 Uhr Vier Verletzte nach Feuer in Kiel-Ellerbek

Am Donnerstagmorgen hat es in Kiel-Ellerbek in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Einsatzkräfte stand eine Wohnung im ersten Stock des dreigeschossigen Gebäudes in Flammen. Ein Übergreifen des Feuers auf die darüber liegende Wohnung konnte verhindert werden. Nach etwa zwei Stunden war der Brand gelöscht. Vier Menschen wurden laut Feuerwehr verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren 35 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.01.2025 | 12:00 Uhr

