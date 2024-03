Stand: 03.03.2024 16:02 Uhr Viele Unterkünfte in Schleswig-Holstein sind über Ostern noch frei

In vielen Tourismusregionen in Schleswig-Holstein laufen die Buchungen für die Ostertage laut Tourismusagentur Schleswig-Holstein schleppend. Auf den Inseln Amrum und Föhr (beide Kreis Nordfriesland) liegt die Auslastung für Ostern bei gut 60 Prozent und damit weniger als im Vorjahr. Ähnlich verhält es sich in Sankt Peter-Ording. Stärkere Buchungen gibt es in den Städten. Nach Angaben der Tourismusagentur sind die früh liegenden Ostertage der Grund für die verhaltenen Buchungen.

